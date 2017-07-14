Голкипер «Халл Сити» Маршалл получил травму и пропустит шесть недель

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32-летний вратарь получил травму на тренировке в Португалии, где подопечные Леонида Слуцкого готовятся к чемпионату, сообщает пресс-служба клуба.

В ходе обследования врачи диагностировали у Маршалла повреждение связок лодыжки. Футболист вернётся в Англию для лечения. На восстановление голкиперу потребуется примерно шесть недель.

Первый матч в сезоне-2017/18 «Халл Сити» проведёт 5 августа против «Астон Виллы». Расписание можно посмотреть на «Чемпионате».