Голкипер «Халл Сити» Маршалл получил травму и пропустит шесть недель
Голкипер «Халл Сити» Дэвид Маршалл пропустит старт сезона.
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32-летний вратарь получил травму на тренировке в Португалии, где подопечные Леонида Слуцкого готовятся к чемпионату, сообщает
В ходе обследования врачи диагностировали у Маршалла повреждение связок лодыжки. Футболист вернётся в Англию для лечения. На восстановление голкиперу потребуется примерно шесть недель.
Первый матч в сезоне-2017/18 «Халл Сити» проведёт 5 августа против «Астон Виллы». Расписание можно посмотреть на «Чемпионате».