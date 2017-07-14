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14 июля 2017, 12:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-игрок ЦСКА Хонда подписал контракт с «Пачукой»

Бывший полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда, известный в России по выступлению за ЦСКА, подписал контракт с «Пачукой».

Об этом в «Инстаграме» сообщил сам 31-летний футболист. Японский футболист после ухода из «Милана» по окончании сезона пребывал в статусе свободного агента.

За итальянский клуб за это время сыграл 92 матча, забив 11 мячей и сделав 14 голевых передач. «Пачука» в текущем сезоне чемпионата Мексики занимает на данный момент 10-е место.
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