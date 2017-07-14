Экс-игрок ЦСКА Хонда подписал контракт с «Пачукой»

Об этом в «Инстаграме» сообщил сам 31-летний футболист. Японский футболист после ухода из «Милана» по окончании сезона пребывал в статусе свободного агента.

За итальянский клуб за это время сыграл 92 матча, забив 11 мячей и сделав 14 голевых передач. «Пачука» в текущем сезоне чемпионата Мексики занимает на данный момент 10-е место.