«Мы никогда не узнаем, кем он мог бы стать»
У 20-летнего полузащитника амстердамского «Аякса» Абдельхака Нури диагностировано необратимое повреждение головного мозга. Нури потерял сознание во время товарищеского матча с «Вердером», врачи срочно госпитализировали игрока и диагностировали аритмию, однако выяснилось, что у молодого человека не функционирует большая часть мозга.
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Видимо, что-то случилось...
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«Это худшая новость из возможных, — заявил исполнительный директор и
Да, страшные новости приходят из Голландии. Если раньше представители «Аякса» желали своему воспитаннику скорейшего возвращения на поле, то теперь о карьере футболиста, к сожалению, можно забыть. Медики сообщили семье пациента, что Нури, вероятно, навсегда потеряет способность говорить, принимать пищу, ходить и даже узнавать людей.
Сейчас Абдельхак находится в состоянии искусственной комы, в которую он был введен сразу после госпитализации. При этом еще недавно казалось, что история завершится легким испугом, несмотря на ужасающее начало.
Игрок чуть не умер прямо на футбольном поле. Разумеется матч был остановлен, а все участники встречи бросились к Нури, чтобы понять, что происходит. Страх — вот, что читалось в глазах у всех футболистов. Сперва на газоне появилась карета скорой помощи, потом на стадион приземлился вертолет, который доставил футболиста в гостиницу.
Медики применили дефибриллятор — электроимпульсный прибор, который используется при нарушениях сердечного ритма. Когда сердцебиение стабилизировалось, все, что называется, выдохнули, а врачи объявили, что жизни игрока ничего не угрожает.
Мнение экспертов быстро изменилось после того, как Нури были проведены кардиотесты. Изначально врачи были уверены, что глубокий обморок случился
Поскольку состояние Нури оценивалось как стабильное, медики посчитали, что разумнее всего будет ввести молодого человека в искусственную кому, чтобы сделать необходимые процедуры на сердце. Однако выяснилось, что аритмии у Абдельхака нет, и вообще сердце функционирует абсолютно нормально. Оказалось, что проблема заключалась в головном мозге, а после тестов стало очевидно, что ситуация просто кошмарная. У игрока не функционирует большая часть мозга в связи с необратимым повреждением. Каким именно, не сообщается.
На днях врачи планируют попробовать вывести Нури из комы, но не исключают, что он может и не проснуться, ведь большая часть мозга не работает. Сейчас всем болельщикам «Аякса» и всем любителям футбола остается только поддерживать семью Абдельхака, которая ежедневно получает тысячи сообщений с призывами не унывать и надеяться на лучшее, надеяться на чудо.
Нури — из самых одаренных воспитанников современного «Аякса», пожалуй, самой знаменитой кузницы талантов во всем Старом свете. Он дебютировал в основном составе амстердамцев в сентябре 2016 года, забив гол в первой же игре, а минувший сезон провел во втором по силе голландском дивизионе, выступая за молодежный состав. Абдельхак был признан лучшим игроком первого дивизиона. В 45 матчах он отметился 11-ю забитыми мячами.
Такие успехи не могли остаться незамеченными, и нынешнее межсезонье Нури начал в качестве полноценного игрока первой команды, в которой рассчитывали на выдающиеся таланты хавбека. Однако судьба распорядилась иначе. Примечательно, что футболист никогда до этого не жаловался на
Свою поддержку семье Нури выражают и известные спортсмены, выкладывая в социальных сетях теплые слова в адрес футболиста и его родственников.
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес разместил в своем инстаграме совместное фото с маленьким Абдельхаком. Нури уже тренировался в академии «Аякса», когда Суарес выступал за амстердамский клуб. «Очень сожалею о случившемся. Мы с тобой. Сил тебе!» — написал Суарес под фото.
В Сети появился даже специальный хештег: «Оставайся сильным», к нему присоединились миллионы болельщиков по всему миру.
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