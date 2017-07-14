«Мы никогда не узнаем, кем он мог бы стать»

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«Это худшая новость из возможных, — заявил исполнительный директор и экс-вратарь “Аякса” Эвин ван дер Сар. — Абдельхак обладает огромным талантом, но мы никогда не узнаем, какой яркой звездой он мог бы стать».

Да, страшные новости приходят из Голландии. Если раньше представители «Аякса» желали своему воспитаннику скорейшего возвращения на поле, то теперь о карьере футболиста, к сожалению, можно забыть. Медики сообщили семье пациента, что Нури, вероятно, навсегда потеряет способность говорить, принимать пищу, ходить и даже узнавать людей.

Цитата Брат игрока Абдеррахима Нури «Врачи уверены, что состояние плохое. Когда он проснется, он может потерять способность говорить, есть и ходить, и возможно, не узнает никого. Но мы не сдаемся. Мы молимся за его выздоровление»

Сейчас Абдельхак находится в состоянии искусственной комы, в которую он был введен сразу после госпитализации. При этом еще недавно казалось, что история завершится легким испугом, несмотря на ужасающее начало.

Игрок чуть не умер прямо на футбольном поле. Разумеется матч был остановлен, а все участники встречи бросились к Нури, чтобы понять, что происходит. Страх — вот, что читалось в глазах у всех футболистов. Сперва на газоне появилась карета скорой помощи, потом на стадион приземлился вертолет, который доставил футболиста в гостиницу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Ajax midfielder Abdelhak Nouri has collapsed on the pitch during a friendly against Werder Bremen. More to follow... <a href="https://t.co/wn5Lvaj52U">pic.twitter.com/wn5Lvaj52U</a></p>— MailOnline Sport (@MailSport) <a href="https://twitter.com/MailSport/status/883719666539089920">8 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Медики применили дефибриллятор — электроимпульсный прибор, который используется при нарушениях сердечного ритма. Когда сердцебиение стабилизировалось, все, что называется, выдохнули, а врачи объявили, что жизни игрока ничего не угрожает.

Мнение экспертов быстро изменилось после того, как Нури были проведены кардиотесты. Изначально врачи были уверены, что глубокий обморок случился из-за проблем с сердцем, что, к несчастью, не так редко встречается у футболистов. Достаточно вспомнить недавнюю внезапную смерть экс-полузащитника «Ньюкасла» Шейка Тиоте. Ивуариец потерял сознание во время тренировки в составе китайского «Бэйцзина», был экстренно доставлен в больницу, где скоропостижно скончался.

Поскольку состояние Нури оценивалось как стабильное, медики посчитали, что разумнее всего будет ввести молодого человека в искусственную кому, чтобы сделать необходимые процедуры на сердце. Однако выяснилось, что аритмии у Абдельхака нет, и вообще сердце функционирует абсолютно нормально. Оказалось, что проблема заключалась в головном мозге, а после тестов стало очевидно, что ситуация просто кошмарная. У игрока не функционирует большая часть мозга в связи с необратимым повреждением. Каким именно, не сообщается.

На днях врачи планируют попробовать вывести Нури из комы, но не исключают, что он может и не проснуться, ведь большая часть мозга не работает. Сейчас всем болельщикам «Аякса» и всем любителям футбола остается только поддерживать семью Абдельхака, которая ежедневно получает тысячи сообщений с призывами не унывать и надеяться на лучшее, надеяться на чудо.

Нури — из самых одаренных воспитанников современного «Аякса», пожалуй, самой знаменитой кузницы талантов во всем Старом свете. Он дебютировал в основном составе амстердамцев в сентябре 2016 года, забив гол в первой же игре, а минувший сезон провел во втором по силе голландском дивизионе, выступая за молодежный состав. Абдельхак был признан лучшим игроком первого дивизиона. В 45 матчах он отметился 11-ю забитыми мячами.

Такие успехи не могли остаться незамеченными, и нынешнее межсезонье Нури начал в качестве полноценного игрока первой команды, в которой рассчитывали на выдающиеся таланты хавбека. Однако судьба распорядилась иначе. Примечательно, что футболист никогда до этого не жаловался на какие-либо проблемы со здоровьем, исключая стандартные профессиональные травмы, но и они, по большей части, обходили Абдельхака стороной — никаких серьезных повреждений игрок не получал.

Свою поддержку семье Нури выражают и известные спортсмены, выкладывая в социальных сетях теплые слова в адрес футболиста и его родственников.

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес разместил в своем инстаграме совместное фото с маленьким Абдельхаком. Нури уже тренировался в академии «Аякса», когда Суарес выступал за амстердамский клуб. «Очень сожалею о случившемся. Мы с тобой. Сил тебе!» — написал Суарес под фото.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.45283018867924% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWf5G_HA9OK/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Muy dolorido por lo sucedido con Appie, estamos contigo. Mucha FUERZA ??#staystrongappie @afcajax Very sorry because of what happened with Appie, we are with you. STAY STRONG ?? #staystrongappie @afcajax</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Luis Suarez (@luissuarez9) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-13T19:22:24+00:00">Июл 13 2017 в 12:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В Сети появился даже специальный хештег: «Оставайся сильным», к нему присоединились миллионы болельщиков по всему миру.