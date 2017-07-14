Паулинью попросит президента «Гуанчжоу Эвергранд» отпустить его в «Барселону»
Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулинью попытается убедить руководство китайского клуба отпустить его в «Барселону».
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Как сообщает sport.es, каталонцы предложили за 28-летнего бразильца 25 миллионов евро и еще 2 миллиона в качестве бонусов. Однако китайская сторона до конца сезона не намерена продавать Паулинью.
По данным источника, игрок запросил встречу с президентом клуба, на которой попытается уговорить его продать в «Барселону». Сообщается, что хавбек готов пойти на конфликт с клубом ради трансфера.
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