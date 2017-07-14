«Боруссия» Д объявила о продлении контракта с Кагавой до 2020 года
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава продлил контракт с клубом.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает официальный сайт немецкой команды, японский футболист продлил своё соглашение до лета 2020 года. Прежний контракт Кагавы с «Боруссией» был в силе до 2018 года.
«Мы очень рады, что Синдзи будет играть в течение следующих трёх лет. Он считается одним из самых опытных игроков и чрезвычайно важен для нашей молодой команды», — сказал в связи с этим спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.
По итогам минувшего сезона 28-летний игрок принял участие в 21 матче Бундеслиги, отметившись 1 голом и 6 результативными передачами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter