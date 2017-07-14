Самура: ФИФА к 2026 году намерена вовлечь в футбол 60% мирового населения

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Конференция открылась в четверг, мероприятие пройдет в течение трех дней под эгидой ЮНЕСКО. «Мы должны продвигать и развивать футбол, защищать моральные принципы. К 2026 году мы планируем сделать так, чтобы в футбол было вовлечено 60% населения Земли. В развитие футбола за это время мы намерены инвестировать около $4 миллиардов, каждый цент наших расходов под контролем», — сказала Самура.

ФИФА необходимо обеспечить сотрудничество с национальными футбольными ассоциациями, международными организациями и ведомствами, подчеркнула генеральный секретарь. «У нас общая цель, было бы безответственно отказываться от возможностей, которые дает сотрудничество», — заявила она.

«Я 21 год работала в ООН и на собственном опыте ощутила, каким серьезным источником вдохновения могут быть люди, объединенные одной целью. Часто мне говорят, что спасение мира — это не дело футбола. Конечно, в одиночку футбол не может решить все проблемы, но нельзя недооценивать потенциал спорта, особенно такого, как футбол, который любят во всех уголках мира», — сказала Самура.

Генсек ФИФА впервые побывала в Казани в июне во время Кубка конфедераций. «И я вновь чувствую, как здесь радушно принимают гостей. Мне приятно снова оказаться в Казани — как член консультативного совета ЮНЕСКО, ФИФА принимала участие в подготовке к МИНЕПС, я рада, что мы смогли внести свой вклад», — отметила она.