«Реал» достиг договорённости с «Бетисом» о переходе Себальоса
Полузащитник «Бетиса» Даниель Себальос продолжит карьеру в «Реале».
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Даниель Себальос подпишет с «Реалом» шестилетний контракт. Полузащитник будет представлен футбольной общественности 20 июля в 13:00 (14:00 мск.). На следующий день испанский хавбек присоединится к «Реалу» в США, где команда готовится к новому сезону.
В прошлом сезоне Даниель Себальос принял участие в 30 матчах испанской Примеры, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Футболист 8 раз удалялся с поля.
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