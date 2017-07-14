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14 июля 2017, 12:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» достиг договорённости с «Бетисом» о переходе Себальоса

Полузащитник «Бетиса» Даниель Себальос продолжит карьеру в «Реале».

Полузащитник <span class=error>Бетиса</span> <span class=error>Даниель</span> Себальос продолжит карьеру в Реале. Увеличить
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Как сообщает пресс-служба клуба, стороны достигли договорённости о переходе 20-летнего футболиста.

Даниель Себальос подпишет с «Реалом» шестилетний контракт. Полузащитник будет представлен футбольной общественности 20 июля в 13:00 (14:00 мск.). На следующий день испанский хавбек присоединится к «Реалу» в США, где команда готовится к новому сезону.

В прошлом сезоне Даниель Себальос принял участие в 30 матчах испанской Примеры, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Футболист 8 раз удалялся с поля.

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