Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30384074/
14 июля 2017, 10:59 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Лестер» хочет получить от «Ромы» за Махреза 55 миллионов евро

«Лестер» выдвинул «Роме» свои условия по трансферу полузащитника Рияда Махреза.

<span class=error>Лестер</span> выдвинул Роме свои условия по трансферу полузащитника <span class=error>Рияда</span> <span class=error>Махреза</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает Leggo, английский клуб сообщил, что готов расстаться с 26-летним алжирцем за 55 миллионов евро. Однако «волки» надеются добиться снижения суммы трансфера до 35 — 40 миллионов евро.

Ранее «Рома» провела переговоры с агентом игрока сборной Алжира, который сообщил, что футболист хочет сменить команду.

В прошлом сезоне хавбек провел 48 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 5 голевых передач.

Лестер
Новости Матчи Состав Статистика
Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Португалец Мариу Руй перешёл из «Ромы» в «Наполи»

Португалец Мариу Руй перешёл из «Ромы» в «Наполи»

Защитник «Ромы» Мариу Руй перешёл в «Наполи» на правах аренды, срок которой рассчитан до 30 июня 2018 года. Как сообщает официальный сайт римского клуба, за аренду игрока неаполитанцы заплатят € 3,75 млн. Соглашение предусматривает обязательства выкупа за € 5,5 при достижении определённых спортивных целей.
Еще 7 новостей  Все новости
14 июля

Ужасные новости пришли из Голландии

20 худших секунд в истории футбола

Эксклюзивное интервью Массимо Карреры