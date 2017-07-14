«Лестер» хочет получить от «Ромы» за Махреза 55 миллионов евро
«Лестер» выдвинул «Роме» свои условия по трансферу полузащитника Рияда Махреза.
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Как сообщает Leggo, английский клуб сообщил, что готов расстаться с 26-летним алжирцем за 55 миллионов евро. Однако «волки» надеются добиться снижения суммы трансфера до 35 — 40 миллионов евро.
Ранее «Рома» провела переговоры с агентом игрока сборной Алжира, который сообщил, что футболист хочет сменить команду.
В прошлом сезоне хавбек провел 48 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 5 голевых передач.
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