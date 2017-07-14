«Лестер» хочет получить от «Ромы» за Махреза 55 миллионов евро

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает Leggo, английский клуб сообщил, что готов расстаться с 26-летним алжирцем за 55 миллионов евро. Однако «волки» надеются добиться снижения суммы трансфера до 35 — 40 миллионов евро.

Ранее «Рома» провела переговоры с агентом игрока сборной Алжира, который сообщил, что футболист хочет сменить команду.

В прошлом сезоне хавбек провел 48 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 5 голевых передач.