Нургалиев стал игроком болгарского клуба
Как рассказал корреспонденту Spots.kz главный тренер команды сильнейшего дивизиона чемпионата Болгарии «Верея» Илиан Илиев, 23-летний казахстанский полузащитник Еркебулан Нургалиев официально стал ее футболистом.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Казахстанец взят болгарами в аренду у «Окжетпеса» до декабря 2017 года. Напоминаем, что в рамках КПЛ-2017 Нургалиев провел за кокшетауцев только 1 матч.
Помимо казахстанца «Верея» имеет в своем составе еще пятерых легионеров — это защитники Усман Бальде (Гвинея) и Селим Бен Джемиа (Тунис), полузащитники Элиас (Бразилия) и Давид Гонсалес (Испания), нападающий Салим Керкар (Франция).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter