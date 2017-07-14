Нургалиев стал игроком болгарского клуба

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Казахстанец взят болгарами в аренду у «Окжетпеса» до декабря 2017 года. Напоминаем, что в рамках КПЛ-2017 Нургалиев провел за кокшетауцев только 1 матч.



Помимо казахстанца «Верея» имеет в своем составе еще пятерых легионеров — это защитники Усман Бальде (Гвинея) и Селим Бен Джемиа (Тунис), полузащитники Элиас (Бразилия) и Давид Гонсалес (Испания), нападающий Салим Керкар (Франция).