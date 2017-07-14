Прокуратура начала расследование в отношении «Бастии»

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Как сообщает AFP, подозрение вызвали гарантийные чеки, которые были оформлены через закрытый банковский счёт.

В июне стало известно, что «Бастия» была понижена до третьего дивизиона. По итогам прошедшего сезона команда заняла последнее место в чемпионате Франции.