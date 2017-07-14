Прокуратура начала расследование в отношении «Бастии»
Прокуратура Бастии начала расследование в отношении одноимённого клуба.
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Как сообщает AFP, подозрение вызвали гарантийные чеки, которые были оформлены через закрытый банковский счёт.
В июне стало известно, что «Бастия» была понижена до третьего дивизиона. По итогам прошедшего сезона команда заняла последнее место в чемпионате Франции.
Решение о значительном понижении в классе было принято финансовым подразделением руководства французского футбола. Напомним, что в мае от футбола на пять лет отстранили президента клуба