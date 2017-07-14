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14 июля 2017, 10:42 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Ибрагимович ведет переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович намерен перебраться в MLS. Об этом сообщает Mirror.

Форвард сборной Швеции <span class=error>Златан</span> Ибрагимович намерен перебраться в MLS. Об этом сообщает Mirror. Увеличить
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По информации источника, 35-летний нападающий ведет переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси». Отмечается, что стороны близки к соглашению.

При этом источник уверяет, что Златан станет самым высокооплачиваемым игроком лиги — его зарплата составит 7,7 млн долларов.

Ранее сообщалось, что «МЮ» подпишет контракт с нападающим в январе 2018 года. Именно тогда футболист должен вернуться в строй после травмы колена.

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