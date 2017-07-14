Ибрагимович ведет переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси»
Форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович намерен перебраться в MLS. Об этом сообщает Mirror.
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По информации источника, 35-летний нападающий ведет переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси». Отмечается, что стороны близки к соглашению.
При этом источник уверяет, что Златан станет самым высокооплачиваемым игроком лиги — его зарплата составит 7,7 млн долларов.
Ранее сообщалось, что «МЮ» подпишет контракт с нападающим в январе 2018 года. Именно тогда футболист должен вернуться в строй после травмы колена.
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