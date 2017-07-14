«Валенсия» с Максимовичем в составе выиграла два контрольных матча с общим счетом 8:0

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В первой игре «летучие мыши» забили пять безответных мячей в ворота швейцарского клуба «Лозанна спорт». В этой встрече Максимович дебютировал за новый клуб, выйдя в стартовом составе.

Во втором матче «Валенсия» разгромила лиссабонский «Спортинг» со счетом 3:0. На этот раз Максимович вступил в игру после перерыва.

Напомним, официально о переходе Макисмовича «Валенсия» объявила 2 июля. Контракт рассчитан до 2022 года, в котором прописана сумма отступных за игрока в размера 100 миллионов евро. По данным СМИ, за этот период серб заработает семь миллионов евро.

В «Валенсию» Максимович перешел как свободный агент из «Астаны». Зимой «летучие мыши» пытались выкупить его трансфер за 300 тысяч евро, но чемпион Казахстана отказался отпускать игрока за полгода до истечения контракта. В итоге в первой половине 2017 года Максимович ни разу не попал даже в число запасных в матчах «Астаны».

В составе «Астаны» Максимович выступал с февраля 2015 по июнь 2017 года. Он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.