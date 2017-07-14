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14 июля 2017, 10:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дани Алвес: Я объяснил Гвардиоле свой выбор, но не знаю, понял ли он меня

Бразильский защитник Дани Алвес, подписавший контракт с «ПСЖ», сообщил, что объяснил причины своего решения наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.

Бразильский защитник Дани <span class=error>Алвес</span> подписавший контракт с <span class=error>ПСЖ</span> сообщил что объяснил причины своего решения наставнику Манчестер Сити <span class=error>Хосепу</span> <span class=error>Гвардиоле</span>. Увеличить
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«Горожане» считались главными претендентами на 34-летнего бразильца, однако тот в итоге выбрал парижский клуб.

«Я объяснил Гвардиоле свой выбор. После всего, через что мы вместе прошли, у нас с ним очень уважительные отношения. Благодаря этим отношениям люди обычно понимают и принимают выбор других. Но в данный момент я не знаю, понял ли он моё решение», — приводит слова Алвеса L’Equipe.

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