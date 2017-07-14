Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30382105/
14 июля 2017, 10:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» отказался продавать Менди в «Манчестер Сити» за € 45 млн

«Монако» отклонил второе предложение «Манчестер Сити» по трансферу 23-летнего защитника Бенжамена Менди в размере € 45 млн, сообщает Get French Football со ссылкой на L'Équipe.

Монако отклонил второе предложение Манчестер Сити по трансферу 23-летнего защитника Бенжамена Менди в размере € 45 млн сообщает Get French Football со ссылкой на L&39;Équipe. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Несмотря на это, «горожане» намерены сделать монегаскам третье предложение.

Ранее сообщалось, что «Монако» согласился продать Менди в «Ман Сити» за € 45 млн.

В минувшем сезоне французской Лиги 1 Менди провёл 25 матчей, отметившись 5 результативными передачами. Также на его счету 10 матчей и 3 результативные передачи в Лиге чемпионов.

Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Фалькао выплатил €8,2 млн по делу об уклонении от уплаты налогов в Испании

Фалькао выплатил €8,2 млн по делу об уклонении от уплаты налогов в Испании

МОСКВА, 14 июл — Р-Спорт. Колумбийский нападающий «Монако» Радамель Фалькао, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов в Испании, выплатил 8,2 миллиона евро налоговым органам страны, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные источники.
Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера