«Монако» отказался продавать Менди в «Манчестер Сити» за € 45 млн

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Несмотря на это, «горожане» намерены сделать монегаскам третье предложение.

Ранее сообщалось, что «Монако» согласился продать Менди в «Ман Сити» за € 45 млн.

В минувшем сезоне французской Лиги 1 Менди провёл 25 матчей, отметившись 5 результативными передачами. Также на его счету 10 матчей и 3 результативные передачи в Лиге чемпионов.