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14 июля 2017, 10:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: «Реал» сделает «МЮ» новое предложение по Де Хеа

Мадридский «Реал» предпримет очередную попытку заполучить вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, утверждает Daily Mail.

Мадридский Реал предпримет очередную попытку заполучить вратаря Манчестер Юнайтед Давида де <span class=error>Хеа</span> утверждает Daily <span class=error>Mail</span>. Увеличить
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В «МЮ» настроены сохранить 26-летнего де Хеа, поэтому потребуют от сливочных не менее £ 60 млн. Контракт вратаря с манкунианцами рассчитан до лета 2019 года.

В минувшем сезоне АПЛ де Хеа провёл 35 матчей, в которых пропустил 29 голов.

«Манчестер Юнайтед » и «Реал» 23 июля проведут товарищеский матч в рамках американского турне.

Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от идеи приобретения де Хеа этим летом.

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