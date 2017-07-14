Источник: «Реал» сделает «МЮ» новое предложение по Де Хеа
Мадридский «Реал» предпримет очередную попытку заполучить вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, утверждает Daily Mail.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В «МЮ» настроены сохранить 26-летнего де Хеа, поэтому потребуют от сливочных не менее £ 60 млн. Контракт вратаря с манкунианцами рассчитан до лета 2019 года.
В минувшем сезоне АПЛ де Хеа провёл 35 матчей, в которых пропустил 29 голов.
«Манчестер Юнайтед » и «Реал» 23 июля проведут товарищеский матч в рамках американского турне.
Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от идеи приобретения де Хеа этим летом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter