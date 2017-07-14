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14 июля 2017, 1:53 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Матчи за Суперкубок Испании между «Реалом» и «Барселоной» пройдут 13 и 16 августа

МОСКВА, 14 июл — Р-Спорт. Матчи за Суперкубок Испании между «Реалом» и «Барселоной» пройдут 13 и 16 августа, сообщает Marca со ссылкой на Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF).

Матчи за <span class=error>Суперкубок</span> Испании между Реалом и Барселоной пройдут 13 и 16 августа сообщает Marca со ссылкой на Королевскую испанскую футбольную федерацию (<span class=error>RFEF</span>). Увеличить
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Первый матч пройдет 13 августа на поле обладателя Кубка Испании «Барселоны», ответный — 16 августа на домашнем стадионе чемпиона страны «Реала».

Также сообщается, что RFEF определила сроки проведения чемпионата Испании в предстоящем сезоне. Матчи первого тура пройдут в третий уикенд августа, а заключительные игры — 20 мая. Финал Кубка Испании назначен на 21 апреля.

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