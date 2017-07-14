Матчи за Суперкубок Испании между «Реалом» и «Барселоной» пройдут 13 и 16 августа
МОСКВА, 14 июл —
Р-Спорт. Матчи за Суперкубок Испании между «Реалом» и «Барселоной» пройдут 13 и 16 августа, сообщает Marca со ссылкой на Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF).
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Первый матч пройдет 13 августа на поле обладателя Кубка Испании «Барселоны», ответный — 16 августа на домашнем стадионе чемпиона страны «Реала».
Также сообщается, что RFEF определила сроки проведения чемпионата Испании в предстоящем сезоне. Матчи первого тура пройдут в третий уикенд августа, а заключительные игры — 20 мая. Финал Кубка Испании назначен на 21 апреля.
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