Матчи за Суперкубок Испании между «Реалом» и «Барселоной» пройдут 13 и 16 августа

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Первый матч пройдет 13 августа на поле обладателя Кубка Испании «Барселоны», ответный — 16 августа на домашнем стадионе чемпиона страны «Реала».

Также сообщается, что RFEF определила сроки проведения чемпионата Испании в предстоящем сезоне. Матчи первого тура пройдут в третий уикенд августа, а заключительные игры — 20 мая. Финал Кубка Испании назначен на 21 апреля.