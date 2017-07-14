Фалькао выплатил €8,2 млн по делу об уклонении от уплаты налогов в Испании
МОСКВА, 14 июл —
Р-Спорт. Колумбийский нападающий «Монако» Радамель Фалькао, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов в Испании, выплатил 8,2 миллиона евро налоговым органам страны, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные источники.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее сообщалось, что Фалькао в 2012—2013 годах, выступая за мадридский «Атлетико», сокрыл от налоговых органов 5,6 миллиона долларов, полученных от продажи имиджевых прав. Как сообщил источник Франс Пресс, выплаченная футболистом сумма, включающая проценты в размере 2,6 миллиона, будет возвращена Фалькао, в случае если с него будут сняты обвинения.
Ранее в СМИ прошла серия материалов о подобных исках. В частности, под подозрение попали нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter