Фалькао выплатил €8,2 млн по делу об уклонении от уплаты налогов в Испании

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее сообщалось, что Фалькао в 2012—2013 годах, выступая за мадридский «Атлетико», сокрыл от налоговых органов 5,6 миллиона долларов, полученных от продажи имиджевых прав. Как сообщил источник Франс Пресс, выплаченная футболистом сумма, включающая проценты в размере 2,6 миллиона, будет возвращена Фалькао, в случае если с него будут сняты обвинения.