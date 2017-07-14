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14 июля 2017, 0:38 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Фалькао выплатил €8,2 млн по делу об уклонении от уплаты налогов в Испании

МОСКВА, 14 июл — Р-Спорт. Колумбийский нападающий «Монако» Радамель Фалькао, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов в Испании, выплатил 8,2 миллиона евро налоговым органам страны, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные источники.

Колумбийский нападающий Монако <span class=error>Радамель</span> <span class=error>Фалькао</span> подозреваемый в уклонении от уплаты налогов в Испании выплатил 82 миллиона евро налоговым органам страны сообщает агентство <span class=error>Франс</span> Пресс со ссылкой на судебные источники. Увеличить
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Ранее сообщалось, что Фалькао в 2012—2013 годах, выступая за мадридский «Атлетико», сокрыл от налоговых органов 5,6 миллиона долларов, полученных от продажи имиджевых прав. Как сообщил источник Франс Пресс, выплаченная футболистом сумма, включающая проценты в размере 2,6 миллиона, будет возвращена Фалькао, в случае если с него будут сняты обвинения.

Ранее в СМИ прошла серия материалов о подобных исках. В частности, под подозрение попали нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду и экс-игрок «королевского клуба» Фабиу Коэнтрау, форвард «Барселоны» Лионель Месси и ряд других футболистов.

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