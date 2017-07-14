«Сандерленд» объявил о переходе Макгиди
Бывший полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди перешёл из «Эвертона» в «Сандерленд», сообщает
пресс-служба «чёрных котов». Контракт между ирландцем и его новым клубом рассчитан на три года.
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Помимо Макгиди состав «Сандерленда» также пополнил нападающий Джеймс Воан, ранее выступавший за «Бери». Соглашение с ним рассчитано на два сезона.
В прошлом сезоне Эйден на правах аренды выступал за «Престон», руководство которого также было заинтересовано в переходе игрока, на счету которого 34 матча в Чемпионшипе, 8 голов и 9 голевых передач.
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