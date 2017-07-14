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14 июля 2017, 0:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сандерленд» объявил о переходе Макгиди

Бывший полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди перешёл из «Эвертона» в «Сандерленд», сообщает пресс-служба «чёрных котов». Контракт между ирландцем и его новым клубом рассчитан на три года.

Бывший полузащитник Спартака <span class=error>Эйден</span> <span class=error>Макгиди</span> перешёл из <span class=error>Эвертона</span> в Сандерленд сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> чёрных котов. Увеличить
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Помимо Макгиди состав «Сандерленда» также пополнил нападающий Джеймс Воан, ранее выступавший за «Бери». Соглашение с ним рассчитано на два сезона.

В прошлом сезоне Эйден на правах аренды выступал за «Престон», руководство которого также было заинтересовано в переходе игрока, на счету которого 34 матча в Чемпионшипе, 8 голов и 9 голевых передач.

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Португалец Мариу Руй перешёл из «Ромы» в «Наполи»

Защитник «Ромы» Мариу Руй перешёл в «Наполи» на правах аренды, срок которой рассчитан до 30 июня 2018 года. Как сообщает официальный сайт римского клуба, за аренду игрока неаполитанцы заплатят € 3,75 млн. Соглашение предусматривает обязательства выкупа за € 5,5 при достижении определённых спортивных целей.
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