Агент подтвердил информацию о переходе Бильи из «Лацио» в «Милан»
Агент Энцо Монтепаоне, представляющий интересы полузащитника «Лацио» и сборной Аргентины Лукаса Бильи, подтвердил информацию итальянских СМИ о том, что в ближайшее время игрок перейдёт в «Милан».
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«Билья очень доволен своим переходом. Завтра он прибудет в Милан. Он с нетерпением ждёт начала работы», — приводит слова Монтепаоне MilanNews.it.
Ранее сообщалось, что «Лацио» не хочет отпускать Билью менее, чем за € 25 млн, а «Милан» был не готов платить такую сумму.
В минувшем сезоне Билья сыграл в 34 матчах за «Лацио», забил пять мячей и отдал четыре голевых паса. Игрок отказался продлевать контракт с римским клубом, который истекает в 2018 году.
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