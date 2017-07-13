Агент подтвердил информацию о переходе Бильи из «Лацио» в «Милан»

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«Билья очень доволен своим переходом. Завтра он прибудет в Милан. Он с нетерпением ждёт начала работы», — приводит слова Монтепаоне MilanNews.it.

Ранее сообщалось, что «Лацио» не хочет отпускать Билью менее, чем за € 25 млн, а «Милан» был не готов платить такую сумму.

В минувшем сезоне Билья сыграл в 34 матчах за «Лацио», забил пять мячей и отдал четыре голевых паса. Игрок отказался продлевать контракт с римским клубом, который истекает в 2018 году.