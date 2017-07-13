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13 июля 2017, 23:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Агент подтвердил информацию о переходе Бильи из «Лацио» в «Милан»

Агент Энцо Монтепаоне, представляющий интересы полузащитника «Лацио» и сборной Аргентины Лукаса Бильи, подтвердил информацию итальянских СМИ о том, что в ближайшее время игрок перейдёт в «Милан».

Агент <span class=error>Энцо</span> Монтепаоне представляющий интересы полузащитника <span class=error>Лацио</span> и сборной Аргентины <span class=error>Лукаса</span> <span class=error>Бильи</span> подтвердил информацию итальянских СМИ о том что в ближайшее время игрок перейдёт в Милан. Увеличить
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«Билья очень доволен своим переходом. Завтра он прибудет в Милан. Он с нетерпением ждёт начала работы», — приводит слова Монтепаоне MilanNews.it.

Ранее сообщалось, что «Лацио» не хочет отпускать Билью менее, чем за € 25 млн, а «Милан» был не готов платить такую сумму.

В минувшем сезоне Билья сыграл в 34 матчах за «Лацио», забил пять мячей и отдал четыре голевых паса. Игрок отказался продлевать контракт с римским клубом, который истекает в 2018 году.

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