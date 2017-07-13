Португалец Мариу Руй перешёл из «Ромы» в «Наполи»

Напомним, что в «Рому» португальский защитник перебрался летом прошлого года из «Эмполи». В прошлом сезоне итальянский Серии А Мариу Руй, не игравший до декабря из-за разрыва передней крестообразной связки, провёл пять матчей и получил одну жёлтую карточку.