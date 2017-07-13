Хави: Хочу рано или поздно стать наставником «Барселоны»

«Планирую ещё один год провести в Катаре, а затем повесить бутсы на гвоздь. В дальнейшем хочу стать тренером. И, конечно, не буду скрывать, что мне хочется рано или поздно стать наставником “Барселоны”. Но сначала мне нужно пройти обучение, а это процесс, который занимает не один месяц, не два и не три, а годы. Наставник “Барселоны” должен быть великолепно подготовлен, однако оказаться на тренерской скамейке этой команды — моя мечта», — сказал Хави в интервью Sport.es.