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13 июля 2017, 23:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хави: Хочу рано или поздно стать наставником «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, который сейчас выступает за «Аль-Садд», выразил надежду, что ему удастся вернуться в каталонский клуб в качестве главного тренера команды.

Бывший полузащитник Барселоны <span class=error>Хави</span> который сейчас выступает за Аль-<span class=error>Садд</span> выразил надежду что ему удастся вернуться в каталонский клуб в качестве главного тренера команды. Увеличить
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«Планирую ещё один год провести в Катаре, а затем повесить бутсы на гвоздь. В дальнейшем хочу стать тренером. И, конечно, не буду скрывать, что мне хочется рано или поздно стать наставником “Барселоны”. Но сначала мне нужно пройти обучение, а это процесс, который занимает не один месяц, не два и не три, а годы. Наставник “Барселоны” должен быть великолепно подготовлен, однако оказаться на тренерской скамейке этой команды — моя мечта», — сказал Хави в интервью Sport.es.

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