Тотти подтвердил, что останется в «Роме» и займёт административную должность

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Контракт 40-летнего футболиста истёк в конце прошлого месяца, а в ближайшее время Франческо займёт одну из административных должностей в римском клубе.

«Я ещё ничего не подписал и пока не занимаю административную должность в клубе, но скоро это сделаю», — приводит слова Тотти Mediaset Premium.

Ранее издание Corriere dello Sport сообщало, что Тотти будет связующим звеном между командой и руководством «Ромы».