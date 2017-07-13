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13 июля 2017, 22:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Тотти подтвердил, что останется в «Роме» и займёт административную должность

Бывший нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти подтвердил информацию о том, что решил остаться в команде.

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Контракт 40-летнего футболиста истёк в конце прошлого месяца, а в ближайшее время Франческо займёт одну из административных должностей в римском клубе.

«Я ещё ничего не подписал и пока не занимаю административную должность в клубе, но скоро это сделаю», — приводит слова Тотти Mediaset Premium.

Ранее издание Corriere dello Sport сообщало, что Тотти будет связующим звеном между командой и руководством «Ромы».

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