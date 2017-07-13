«Барселона» объявила о соглашении с «Бенфикой» по трансферу Семеду

14 июля 23-летний футболист, выступающий на позиции правого защитника, пройдёт медицинское обследование в каталонском клубе.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила «Бенфике» за Семеду € 30 млн, а клуб из Лиссабона хочет получить не менее €50 млн.

В 65 матчах за «Бенфику» Семеду забил три гола и сделал 12 голевых передач. За сборную Португалии провёл шесть матчей, участвовал в Кубке конфедераций — 2017.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">[BREAKING NEWS] Agreement with Benfica to sign Nélson Semedo, pending medical tests tomorrow in Barcelona <a href="https://t.co/o5ldP2I5ke">https://t.co/o5ldP2I5ke</a> <a href="https://t.co/JjQdQ3q1pF">pic.twitter.com/JjQdQ3q1pF</a></p>— FC Barcelona (@FCBarcelona) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/885577804296978432">13 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>