«Манчестер Сити» вступил в борьбу за Мбаппе

«Сити» ведёт активные переговоры с агентами Мбаппе, говоря им, что Манчестер — лучшее место для развития карьеры и что в их клубе Килиан смог бы работать с Гвардиолой и получать хорошие деньги. В то же время «Реал» обещает агентам Мбаппе, что сможет заплатить за игрока рекордные деньги. Килиан раздумывает над предложениями из Лондона, Мадрида, Парижа, а теперь и Манчестера. «Сити» включился в борьбу. Вряд ли Мбаппе останется в «Монако», но пока невозможно определить фаворита в борьбе за 18-летнее дарование, — сказал Хантер в интервью Sky Sports.