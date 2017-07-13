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13 июля 2017, 22:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» вступил в борьбу за Мбаппе

«Манчестер Сити» проявляет серьёзный интерес к нападающему «Монако» Килиану Мбаппе, сообщил журналист и эксперт Грэм Хантер.

Манчестер Сити проявляет серьёзный интерес к нападающему Монако <span class=error>Килиану</span> <span class=error>Мбаппе</span> сообщил журналист и эксперт <span class=error>Грэм</span> <span class=error>Хантер</span>. Увеличить
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«Сити» ведёт активные переговоры с агентами Мбаппе, говоря им, что Манчестер — лучшее место для развития карьеры и что в их клубе Килиан смог бы работать с Гвардиолой и получать хорошие деньги. В то же время «Реал» обещает агентам Мбаппе, что сможет заплатить за игрока рекордные деньги. Килиан раздумывает над предложениями из Лондона, Мадрида, Парижа, а теперь и Манчестера. «Сити» включился в борьбу. Вряд ли Мбаппе останется в «Монако», но пока невозможно определить фаворита в борьбе за 18-летнее дарование, — сказал Хантер в интервью Sky Sports.

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