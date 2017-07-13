«Марсель» объявил о переходе Рами из «Севильи»
«Марсель» официально объявил о переходе из «Севильи» защитника Адиля Рами.
С 31-летним футболистом сборной Франции подписан четырёхлетний контракт. Финансовые условия не сообщаются, но, по данным L'Équipe, сумма трансфера составила € 6 млн. Официальная презентация Рами в качестве игрока «Марселя» состоится в среду, 19 июля.
Рами перешёл в «Севилью» летом 2015 года из «Милана». В составе испанской команды защитник провёл 79 матчей.
Рами, в активе которого 33 матча за сборную Франции, ранее также выступал за «Лилль» и «Валенсию».
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