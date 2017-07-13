«Марсель» объявил о переходе Рами из «Севильи»

С 31-летним футболистом сборной Франции подписан четырёхлетний контракт. Финансовые условия не сообщаются, но, по данным L'Équipe, сумма трансфера составила € 6 млн. Официальная презентация Рами в качестве игрока «Марселя» состоится в среду, 19 июля.

Рами перешёл в «Севилью» летом 2015 года из «Милана». В составе испанской команды защитник провёл 79 матчей.

Рами, в активе которого 33 матча за сборную Франции, ранее также выступал за «Лилль» и «Валенсию».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">? COMMUNIQUÉ | L'Olympique de Marseille est heureux d'annoncer la signature d’Adil Rami ! <a href="https://twitter.com/hashtag/AdilEstOlympien?src=hash">#AdilEstOlympien</a> <br><br>✍? <a href="https://t.co/YVj8Xx185C">https://t.co/YVj8Xx185C</a> <a href="https://t.co/c4cr2CigBJ">pic.twitter.com/c4cr2CigBJ</a></p>— Olympique Marseille (@OM_Officiel) <a href="https://twitter.com/OM_Officiel/status/885548100286283778">13 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>