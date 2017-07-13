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13 июля 2017, 21:38 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Президент «Ромы»: С будущим Тотти еще ничего не решено, а Манолас и Наинголлан остаются у нас

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта ответил на ключевые вопросы в кадровой политике клуба нынешним летом.

Президент <span class=error>Ромы</span> Джеймс <span class=error>Паллотта</span> ответил на ключевые вопросы в кадровой политике клуба нынешним летом. Увеличить
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— Тотти? Ничего еще не решено. Будущее трудоустройство Франческо — это то, что касается только его и меня, мы часто беседуем. Когда мы примем решение, вы обо всем узнаете.

Наингголан и Манолас остаются в клубе, они никуда не уходят. Мы уже продали ряд футболистов для того, чтобы выполнить нормы финансового фэйр-плей.

Марез? Я не знаю, кто это такой. У нас лучшая полузащита в чемпионате Италии, а с возвращением в строй Флоренци команда станет еще сильнее, — цитирует Паллотту портал Romapress.us.

Напомним, в чемпионате Италии-2016/17 римляне заняли второе место и пробились в Лигу чемпионов.

Преемником Лучано Спаллетти на посту главного тренера команды стал Эусебио Ди Франческо, ранее работавший с клубом «Сассуоло».

К защитнику «Ромы» Костасу Маноласу долгое время проявлял интерес «Зенит».

Рома
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