Руни забил гол в первом матче за «Эвертон» после возвращения
МОСКВА, 13 июл —
Р-Спорт. Бывший капитан сборной Англии по футболу Уэйн Руни забил первый мяч за «Эвертон» после возвращения в ливерпульский клуб из «Манчестер Юнайтед», отличившись в контрольной игре с кенийским «Гор Махиа».
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Встреча, прошедшая в четверг в Танзании, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Эвертона». Руни открыл счет в матче на 34-й минуте мощный ударом с 35 метров, также в составе «ирисок» отличился Киран Доуэлл (82).
Руни вернулся в «Эвертон» из «Манчестер Юнайтед» 9 июля. В составе «красных дьяволов» нападающий провел 13 сезонов, пять раз становился чемпионом Англии, а также побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. 31-летний форвард подписал с «Эвертоном» двухлетний контракт.
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