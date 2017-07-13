Руни забил гол в первом матче за «Эвертон» после возвращения

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в четверг в Танзании, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Эвертона». Руни открыл счет в матче на 34-й минуте мощный ударом с 35 метров, также в составе «ирисок» отличился Киран Доуэлл (82).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? | <a href="https://twitter.com/WayneRooney">@WayneRooney</a> returns with a stunning goal just 34 minutes into his second <a href="https://twitter.com/hashtag/EFC?src=hash">#EFC</a> debut! ? <a href="https://twitter.com/hashtag/EvertonInTZ?src=hash">#EvertonInTZ</a> <a href="https://t.co/59OQP4ioz4">pic.twitter.com/59OQP4ioz4</a></p>— Everton (@Everton) <a href="https://twitter.com/Everton/status/885515750156492802">13 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Руни вернулся в «Эвертон» из «Манчестер Юнайтед» 9 июля. В составе «красных дьяволов» нападающий провел 13 сезонов, пять раз становился чемпионом Англии, а также побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. 31-летний форвард подписал с «Эвертоном» двухлетний контракт.