В «Роме» сообщили, что Манолас и Найнгголан команду не покинут
Защитник Костас Манолас и полузащитник Раджа Найнгголан не покинут «Рому» во время летнего трансферного окна.
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Об этом рассказал президент римлян Джеймс Паллотта. Напомним, что Костас Манолас находился в шаге от перехода в «Зенит».
«Найнгголан и Манолас никуда не уйдут. Мы совершили несколько продаж, чтобы соответствовать финансовому
Мы говорим о каждом игроке в нашем списке и разделяем выбор. У нас есть лучший полузащитник в Италии, а с возвращением Алессандро Флоренци мы станем ещё сильнее. Тотти? Пока ничего не решено, — цитирует Паллотту Football Italia.
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