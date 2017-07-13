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13 июля 2017, 16:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В «Роме» сообщили, что Манолас и Найнгголан команду не покинут

Защитник Костас Манолас и полузащитник Раджа Найнгголан не покинут «Рому» во время летнего трансферного окна.

Защитник <span class=error>Костас</span> <span class=error>Манолас</span> и полузащитник Раджа Найнгголан не покинут Рому во время летнего трансферного окна. Увеличить
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Об этом рассказал президент римлян Джеймс Паллотта. Напомним, что Костас Манолас находился в шаге от перехода в «Зенит».

«Найнгголан и Манолас никуда не уйдут. Мы совершили несколько продаж, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей. Наш спортивный директор отлично справляется, у нас один общий план, и мы все детали обсуждаем.

Мы говорим о каждом игроке в нашем списке и разделяем выбор. У нас есть лучший полузащитник в Италии, а с возвращением Алессандро Флоренци мы станем ещё сильнее. Тотти? Пока ничего не решено, — цитирует Паллотту Football Italia.

Рома
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