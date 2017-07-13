В «Роме» сообщили, что Манолас и Найнгголан команду не покинут

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Об этом рассказал президент римлян Джеймс Паллотта. Напомним, что Костас Манолас находился в шаге от перехода в «Зенит».

«Найнгголан и Манолас никуда не уйдут. Мы совершили несколько продаж, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей. Наш спортивный директор отлично справляется, у нас один общий план, и мы все детали обсуждаем.

Мы говорим о каждом игроке в нашем списке и разделяем выбор. У нас есть лучший полузащитник в Италии, а с возвращением Алессандро Флоренци мы станем ещё сильнее. Тотти? Пока ничего не решено, — цитирует Паллотту Football Italia.