Фалькао согласился заплатить 8,2 миллиона евро налоговой службе Испании
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао заплатит крупный штраф налоговой службе Испании.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает El Mundo Deportivo, колумбиец согласился добровольно выплатить сумму якобы сокрытых им налогов и штраф — всего 8,2 миллиона евро. Испанские налоговики утверждают, что Фалькао уклонялся от уплаты налогов на сумму 5,66 миллиона евро в 2012 и 2013 году.
В июне бывший форвард «Атлетико» был вызван в суд, где признал использование незаконной схемы по совету своего агента Жорже Мендеша и согласился заплатить налоги и штраф.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter