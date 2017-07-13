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13 июля 2017, 15:58 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Фалькао согласился заплатить 8,2 миллиона евро налоговой службе Испании

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао заплатит крупный штраф налоговой службе Испании.

Нападающий Монако <span class=error>Радамель</span> <span class=error>Фалькао</span> заплатит крупный штраф налоговой службе Испании. Увеличить
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Как сообщает El Mundo Deportivo, колумбиец согласился добровольно выплатить сумму якобы сокрытых им налогов и штраф — всего 8,2 миллиона евро. Испанские налоговики утверждают, что Фалькао уклонялся от уплаты налогов на сумму 5,66 миллиона евро в 2012 и 2013 году.

В июне бывший форвард «Атлетико» был вызван в суд, где признал использование незаконной схемы по совету своего агента Жорже Мендеша и согласился заплатить налоги и штраф.

Монако
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