Фалькао согласился заплатить 8,2 миллиона евро налоговой службе Испании

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Как сообщает El Mundo Deportivo, колумбиец согласился добровольно выплатить сумму якобы сокрытых им налогов и штраф — всего 8,2 миллиона евро. Испанские налоговики утверждают, что Фалькао уклонялся от уплаты налогов на сумму 5,66 миллиона евро в 2012 и 2013 году.

В июне бывший форвард «Атлетико» был вызван в суд, где признал использование незаконной схемы по совету своего агента Жорже Мендеша и согласился заплатить налоги и штраф.