Таможня дает добро. Зачем проверяли яхту Криштиану Роналду?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Жизнь знаменитых футболистов, особенно, во время каникул — объект самого пристального внимания со стороны СМИ. Любая мелочь рассматривается под микроскопом, каждый шаг становится достоянием общественности. В подобных обстоятельствах настоящей бомбой грянула в среду новость об обыске на яхте Криштиану Роналду, которого испанские налоговые службы обвиняют в серьезных налоговых нарушениях.

Чеку из гранаты выдернул испанский журнал о моде, красоте и стиле жизни ¡Hola!. На глазах у его фотографов, дежуривших у берегов Форментеры — соседнего с Ибицей острова, — где бросила якорь яхта «Айя», арендуемая португальским футболистом, к судну приблизилась резиновая лодка с вооруженными сотрудниками таможенного департамента налоговой службы Испании, в касках и бронежилетах, которые без лишних слов поднялись на борт. Самого Роналду в этот момент на яхте не было — он обедал на берегу с семьей, но, узнав о происходящем, вернулся обратно. Через полтора часа незваные гости покинули судно.

К неудовольствию тех, кто поспешил связать это событие с претензиями к Роналду со стороны испанского правосудия, комментарии из таможенного департамента прояснили ситуацию. Речь шла об обыкновенной («рутинной», по словам источника испанской El País) проверке арендных документов на яхту, которую испанские таможенники каждое лето проводят на Балеарских островах, инспектируя все прогулочные суда в округе. Так, например, закончив с бумагами на яхте Роналду, красоте и стиле жизни ¡Hola!. Никакого отношения к проблемам португальца с налоговой службой Испании этот визит не имел.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWc8eIKlORs/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Big family with love ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-12T15:54:03+00:00">Июл 12 2017 в 8:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Впрочем, в окружении Роналду не считают эту проверку случайностью: футболист, много лет подряд арендующий дорогие яхты для летнего отдыха, впервые столкнулся с такого рода инспекцией. «Это уже похоже на преследование. Таможенная служба пришла не просто так — сотрудники совершенно точно знали, чья это яхта», — комментирует испанской El País близкий к Роналду источник.

В департаменте, однако, настаивают: такие мероприятия проводятся лишь для того, чтобы убедиться, что судно действительно арендуется и не происходит сокрытие частной собственности и уход от налогов. Дело в том, что, по испанскому законодательству, хозяева судов, зарегистрированных в Испании и превышающих в длину 8 метров, — длина яхты «Айя» 27 метров — должны платить в казну налог равный 12% стоимости судна. Те суда, что сдаются в аренду, освобождаются от этой повинности, если их длина не превышает 15 метров.

Напоминаем, что Криштиану Роналду должен будет 31 июля предстать перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в период с 2011 по 2014 год на общую сумму в 14,7 миллиона евро. По мнению обвинения, португальский футболист с помощью оффшорных компаний несколько лет скрывал свои реальные доходы от реализации имиджевых прав. По информации El País, Роналду грозит от 1 до 5 лет тюрьмы, сам футболист свою вину полностью отрицает и, по некоторым данным, не собирается идти на сделку со следствием.

В настоящий момент у португальца продолжается отпуск. Он пропустит американское турне мадридского «Реала», в рамках которого столичный клуб сыграет с «Барселоной». За каталонцев в этом матче, скорее всего, не выступит и Лионель Месси. В Мадрид Роналду вернется в конце июля.

Егор БЫЧКОВ