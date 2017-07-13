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13 июля 2017, 15:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» обыграл «Сидней», Ляказетт забил в первом же матче

Новичок «Арсенала» Александр Ляказетт забил в первом же матче за лондонский клуб.

Новичок Арсенала Александр Ляказетт забил в первом же матче за лондонский клуб. Увеличить
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Подопечные Арсена Венгера в Австралии встречались с ФК «Сидней» и добились победы (2:0).

Счёт в контрольной встрече на 4-й минуте открыл защитник и капитан Пер Мертезакер, который по окончании сезона завершит карьеру, а на 83-й минуте отличился Александр Ляказетт. Француз появился на поле на 68-й минуте, заменив Дэнни Уэлбека.

Александр Ляказетт перешёл в «Арсенал» из «Лиона», подписав долгосрочный контракт.

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