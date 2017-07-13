Бендер перешёл из «Боруссии» Д в «Байер»
Дортмундская «Боруссия» объявила об уходе полузащитника Свена Бендера.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает официальный сайт клуба, хавбек продолжит карьеру в «Байере». Соглашение хавбека с дортмундцами было рассчитано до лета 2021 года.
«Годы в Дортмунде формировали не только свою карьеру, но и мою жизнь, мою семью. Я благодарю тех, кто был со мной рядом, моих товарищей по команде, моих тренеров, сотрудников клуба и, конечно, наших уникальных болельщиков!» — сказал Бендер.
28-летний универсальный футболист выступал за дортмундцев с 2009 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter