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13 июля 2017, 15:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бендер перешёл из «Боруссии» Д в «Байер»

Дортмундская «Боруссия» объявила об уходе полузащитника Свена Бендера.

Дортмундская <span class=error>Боруссия</span> объявила об уходе полузащитника <span class=error>Свена</span> <span class=error>Бендера</span>. Увеличить
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Как сообщает официальный сайт клуба, хавбек продолжит карьеру в «Байере». Соглашение хавбека с дортмундцами было рассчитано до лета 2021 года.

«Годы в Дортмунде формировали не только свою карьеру, но и мою жизнь, мою семью. Я благодарю тех, кто был со мной рядом, моих товарищей по команде, моих тренеров, сотрудников клуба и, конечно, наших уникальных болельщиков!» — сказал Бендер.

28-летний универсальный футболист выступал за дортмундцев с 2009 года.

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