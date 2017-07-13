Бендер перешёл из «Боруссии» Д в «Байер»

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Как сообщает официальный сайт клуба, хавбек продолжит карьеру в «Байере». Соглашение хавбека с дортмундцами было рассчитано до лета 2021 года.

«Годы в Дортмунде формировали не только свою карьеру, но и мою жизнь, мою семью. Я благодарю тех, кто был со мной рядом, моих товарищей по команде, моих тренеров, сотрудников клуба и, конечно, наших уникальных болельщиков!» — сказал Бендер.

28-летний универсальный футболист выступал за дортмундцев с 2009 года.