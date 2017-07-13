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13 июля 2017, 14:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

У игрока «Аякса» Нури диагностировано необратимое повреждение мозга

У полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури, потерявшего сознание во время товарищеского матча с «Вердером», диагностировано необратимое повреждение мозга.

У полузащитника <span class=error>Аякса</span> Абдельхака <span class=error>Нури</span> потерявшего сознание во время товарищеского матча с <span class=error>Вердером</span> диагностировано необратимое повреждение мозга. Увеличить
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Об этом говорится на официальной странице амстердамской команды в «Твиттере».

Ранее 20-летний футболист был введён в состояние искусственной комы, и врачи вскоре планировали начать медленно выводить игрока из этого состояния, чтобы лучше оценить работу функций его мозга.

Причиной потери сознания игроком во время матча с «Вердером» стала сердечная аритмия, он был эвакуирован с поля на вертолёте и доставлен в больницу. Нури является воспитанником «Аякса», за который он дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году.

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Клуб: Сердце футболиста «Аякса» Нури, находящегося в коме, функционирует нормально

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. Футболист «Аякса» Абдельхак Нури, который потерял сознание во время контрольного матча, остается в искусственной коме, но проблем с сердцем не имеет, сообщается на официальном сайте голландского клуба.
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