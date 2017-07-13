У игрока «Аякса» Нури диагностировано необратимое повреждение мозга
У полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури, потерявшего сознание во время товарищеского матча с «Вердером», диагностировано необратимое повреждение мозга.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом говорится на официальной странице амстердамской команды в «Твиттере».
Ранее 20-летний футболист был введён в состояние искусственной комы, и врачи вскоре планировали начать медленно выводить игрока из этого состояния, чтобы лучше оценить работу функций его мозга.
Причиной потери сознания игроком во время матча с «Вердером» стала сердечная аритмия, он был эвакуирован с поля на вертолёте и доставлен в больницу. Нури является воспитанником «Аякса», за который он дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году.
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