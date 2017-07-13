ТОП-5 провальных трансферов КПЛ

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Аздрен Лулаку

В квалификации албанского форварда сомневаться не приходится. До переезда в столицу Казахстана он успешно выступал в чемпионате Румынии. По крайней мере, за «Газ Метан» наколотил 16 голов в 20 матчах. Вот только в «Астане» у него не пошла игра, тогда как на тренировках смотрелся более чем прилично. В 17 играх премьер-лиги отличился лишь в одном случае при двух голевых передачах. Явно не такой игры ждали от него в команде Станимира Стойлова. В итоге, Лулаку был отдан в «Тобол» в аренду.

Не исключено, что потом вернется в столичный клуб более адаптированным к нашему чемпионату. Ведь в свое время другой форвард «Астаны» Жуниор Кабананга также не впечатлял. Однако поиграв в аренде за турецкий «Кардемир Карабюкспор», возвратился совсем другим человеком. Плюс удачная игра на Кубке африканских наций позволила конголезцу обрести еще больше уверенности в своих силах. Сейчас Жуниор основной нападающий действующего чемпиона. На его счету 14 мячей в 20 играх, а также три результативные передачи. Так что не будем спешить ставить крест на Лулаку, тем более мастерства ему не занимать.

Цветан Генков

Болгарин был главной трансферной целью «Окжетпеса» в зимнее межсезонье. В клубе не могли нарадоваться его приходу. Ведь он должен был стать ударной силой синегорцев в атаке. Увы, экс-форвард московского «Динамо» и «Левски» не оправдал надежды главного тренера и руководства. В 12 играх отметился всего одним точным ударом (14-й тур, «Окжетпес» — «Ордабасы» 1:2).

Между тем, кокшетауская команда от тура к туру усугубляла свое турнирное положение, что, в конечном счете, обернулось уходом Владимира Муханова в «Актобе» и кадровыми изменениями в руководящем составе. А как только открылось трансферное окно, Генков поспешил покинуть Кокшетау.

Вообще, «Окжетпес» не первый год совершает интересные трансферы, но, по каким-то причинам, тем или иным известным футболистам не удавалось себя показать. Может быть, правы те, кто говорит о том, что перед приглашением таких нападающих необходимо в первую очередь набрать сильных исполнителей в среднюю линию, чтобы в дальнейшей игроки группы атаки не оставались на голодном пайке.

Гогита Гогуа

Еще в прошлом сезоне грузинский полузащитник блеснул игрой за «Иртыш». На него сразу обратили внимание в «Ордабасы», куда он в результате перешел по финансовым соображениям. Димитар Димитров был крайне недоволен уходом своего ведущего футболиста, но ничего не мог поделать.

Поначалу, у Гогуа неплохо шло в шымкентском клубе, но с приходом российского специалиста Алексея Петрушина начал все реже попадать в состав. Даже удивительно, что в нынешнем сезоне только шесть игр провел за южан. Отныне защищает цвета «Окжетпеса», где совсем другие исполнители. Во всяком случае, в четырех играх не отметился ни голом, ни передачей.

Определенно, футболист прогадал, когда решился сменить «Иртыш» на «Ордабасы». Все-таки в павлодарском клубе вся игра строилась через него, а Димитар Димитров ему полностью доверял. Возможно, ему стоит рассмотреть вариант с возвращением в Павлодар в конце сезона.

Изу Азука

Что тут скажешь, своеобразный нападающий из Нигерии. При этом пластичный и мастеровитый. Однако в силу своего характера и ленивости не сумел до конца раскрыться. Соответственно, нигде надолго не задерживался. Чем удивительным выглядело его приглашение в «Акжайык». Ведь ранее в играх за «Иртыш» и «Тараз» он также часто отбывал номер на поле.

Другое дело, раз уж позвал его к себе Вахид Масудов, казалось, тренер нашел общий язык с футболистом. К сожалению, это оказалось не так.

Не секрет, что Азука порой ставит себя выше всех в команде и зачастую не отрабатывает в обороне, что вкупе могли стать причиной его ухода из «Акжайыка». В 17 матчах за уральцев забил пять мячей.

Несмотря на это, нигерийца хотели видеть в «Кайсаре». У кызылординцев, как известно, самая беззубая атака в чемпионате (13 голов в 19 играх). В связи с этим и желали разнообразить скудную атакующую линию нигерийским форвардом. Но, видимо, в последний момент передумали из-за одиозности футболиста, сделав ставку на более покладистых нападающих Тохтара Жангылышбая и Франка Джа Джедже.

Евгений Ткачук

Болгарский наставник «Иртыша» Димитар Димитров обычно тщательно подходит к выбору новичков. Большая часть из них заиграла у него в «Иртыше». Более того, приглянувшихся футболистов заманивали в свои составы другие клубы. А почему они там не держали свой уровень, уже другой вопрос.

Димитров своей требовательностью и подходом к делу способен реанимировать карьеру многих игроков, не говоря уже о том, что их органично вписывал в свою игровую концепцию. А вот с украинским защитником не все получилось. В старании Ткачуку нельзя было отказать, однако в его игре все равно прослеживались прорехи — то вовремя не подстрахует, то ошибется в выборе позиции. И с ходом времени становилось очевидно, что украинец не задержится в Павлодаре до конца сезона. Так все и вышло, соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

На его место павлодарцы пригласили Марио Маслача и вроде бы довольны сербским защитником. А Ткачук, скорее всего, продолжит карьеру на родине, где он более-менее стабильно выступал только за «Ворсклу».

Напомним, что летнее трансферное окно в КПЛ было открыто с 13 июня до 10 июля.