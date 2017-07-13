Дани Алвес и «ПСЖ» оставили Гвардьолу в дураках
«Пари Сен-Жермен» представил в качестве новичка бразильского защитника, которого он увел
из-под носа у «Манчестер Сити», заключив двухлетний контракт.
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Видимо, что-то случилось...
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В прошлую пятницу Хосеп Гвардьола обедал с бразильцем в Барселоне, где они вместе в период с 2008 по 2012 годы выиграли множество турниров, включая три чемпионата Испании и две Лиги чемпионов. Все указывало на то, что эти двое возобновят сотрудничество уже в Англии.
34-летний Дани Алвес уладил расторжение контракта с «Ювентусом» за год до истечения срока его действия — вроде бы именно для того, чтобы стать игроком «Манчестер Сити».
За карьеру Дани Алвес выиграл 33 различных приза. Столько же титулов и у «ПСЖ» за всю его многолетнюю историю.
Договоренность о заключении контракта с «горожанами» была достигнута в конце июня, но подписание отложили, поскольку футболист уехал отдыхать на родину. Вернулся в Европу — и спустя четыре дня после беседы в Барселоне с бывшим тренером прошел медицинское обследование в фешенебельном парижском предместье
В эти четыре дня у Дани Алвеса вместилась свадьба на Ибице с испанской манекенщицей Хоаной Санс, которая частенько наведывалась по работе в Париж и никогда не скрывала привязанности к этому городу. В выходные во французских СМИ появилась информация об интересе к игроку со стороны «ПСЖ», а во вторник Хоана разместила в Instagram фотографию французских «миражей»: истребители репетировали в парижском небе воздушный парад в честь Дня взятия Бастилии, который отмечается во Франции 14 июля. Журналисты восприняли это как наводку.
Итак, Дани Алвес подарил новобрачной Париж. Аргумент! На презентации он и не скрывал романтическую подоплеку своего решения, попутно заметив, что интерес к нему проявляли и другие английские клубы.
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В интервью L’Equipe сразу после подписания контракта Дани Алвес сообщил, что позвонил тренеру: «Мы поговорили. Вернее, это я говорил, объясняя причины моего решения».
В «ПСЖ» Дани Алвес, на счету которого сотня матчей за сборную Бразилии, соединяется с группой соотечественников. В составе парижан значатся Тиагу Силва, Маркиньюс, Лукас, Тиагу Мотта, пусть последний выбрал сборную Италии. Кроме того, — и это, пожалуй, главное — в Париже остался старый приятель Максвелл, партнер в «Барселоне», назначенный 4 июля заместителем нового спортивного директора «ПСЖ» португальца Антеру Энрике, в прошлом руководителя скаутской службы «Порту». Именно 35-летний Максвелл сыграл важную роль в вербовке Дани Алвеса.
Но все это лирика. У сделки есть и прозаические причины. По данным L’Equipе, «ПСЖ», воспользовавшись тем, что игрок достается бесплатно, предложил бразильцу 14 миллионов евро в год (Le Pаrisien написал о 12−14 миллионах). Это сумма «грязными» — без вычета налогов. Но без премиальных.
Бразилец взял в «ПСЖ» 32-й номер. Раньше под ним выступали Давид Луиз и Дэвид Бекхэм.
Настоящий «золотой парашют» на будущее, учитывая возраст футболиста. Дани Алвес стал в результате одним из самых высокооплачиваемых игроков «ПСЖ» наряду с Тиагу Силвой и Кавани, которые тоже зарабатывают более миллиона в месяц.
Кстати, его финансовыми делами ведает бывшая жена Санта Анна Динора, с которой он развелся в 2011 году и от которой у него двое детей. Эта дама управляет агентской компанией Flashforward.
Наконец, ветерану якобы пообещали включение в стартовый состав во всех ключевых матчах грядущего сезона. Ивуариец Орье, очевидно, «ПСЖ» покинет, тем более что он сам этого хочет. Варианты — «Ювентус», «Интер» или Англия. На правом фланге обороны остается бельгиец Менье, тоже нацеленный на подключения в атаку, но
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