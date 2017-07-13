Дани Алвес и «ПСЖ» оставили Гвардьолу в дураках

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В прошлую пятницу Хосеп Гвардьола обедал с бразильцем в Барселоне, где они вместе в период с 2008 по 2012 годы выиграли множество турниров, включая три чемпионата Испании и две Лиги чемпионов. Все указывало на то, что эти двое возобновят сотрудничество уже в Англии.

34-летний Дани Алвес уладил расторжение контракта с «Ювентусом» за год до истечения срока его действия — вроде бы именно для того, чтобы стать игроком «Манчестер Сити».

За карьеру Дани Алвес выиграл 33 различных приза. Столько же титулов и у «ПСЖ» за всю его многолетнюю историю.

Договоренность о заключении контракта с «горожанами» была достигнута в конце июня, но подписание отложили, поскольку футболист уехал отдыхать на родину. Вернулся в Европу — и спустя четыре дня после беседы в Барселоне с бывшим тренером прошел медицинское обследование в фешенебельном парижском предместье Нейи-сюр-Сен, в ходе которого радушно встретился со своим соотечественником и будущим партнером Маркиньюсом. Как утверждает портал goal.com, Гвардьола побагровел от ошеломляющей новости о таком кульбите.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Paris medical calling for Dani Alves. (Pic: various) <a href="https://twitter.com/hashtag/mcfc?src=hash">#mcfc</a> <a href="https://t.co/gSspm9V0FJ">pic.twitter.com/gSspm9V0FJ</a></p>— Kristof Terreur ? (@HLNinEngeland) <a href="https://twitter.com/HLNinEngeland/status/884795217852977152">11 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В эти четыре дня у Дани Алвеса вместилась свадьба на Ибице с испанской манекенщицей Хоаной Санс, которая частенько наведывалась по работе в Париж и никогда не скрывала привязанности к этому городу. В выходные во французских СМИ появилась информация об интересе к игроку со стороны «ПСЖ», а во вторник Хоана разместила в Instagram фотографию французских «миражей»: истребители репетировали в парижском небе воздушный парад в честь Дня взятия Бастилии, который отмечается во Франции 14 июля. Журналисты восприняли это как наводку.

Итак, Дани Алвес подарил новобрачной Париж. Аргумент! На презентации он и не скрывал романтическую подоплеку своего решения, попутно заметив, что интерес к нему проявляли и другие английские клубы.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUmpG5tlKWv/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">favorite city with favorite person ? lucky me??✨ #desconexion #withlove</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Joana Sanz (@joanasanz) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-27T17:14:28+00:00">Май 27 2017 в 10:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Премьер-лига меня привлекала, — сказал бразилец. — Но здесь у меня друзья, моя жена очень любит этот город. Уехав год назад в «Ювентус», я не послушал их и поступил несколько эгоистично. Если Гвардьола почувствовал себя оскорбленным, приношу ему свои извинения.

В интервью L’Equipe сразу после подписания контракта Дани Алвес сообщил, что позвонил тренеру: «Мы поговорили. Вернее, это я говорил, объясняя причины моего решения».

В «ПСЖ» Дани Алвес, на счету которого сотня матчей за сборную Бразилии, соединяется с группой соотечественников. В составе парижан значатся Тиагу Силва, Маркиньюс, Лукас, Тиагу Мотта, пусть последний выбрал сборную Италии. Кроме того, — и это, пожалуй, главное — в Париже остался старый приятель Максвелл, партнер в «Барселоне», назначенный 4 июля заместителем нового спортивного директора «ПСЖ» португальца Антеру Энрике, в прошлом руководителя скаутской службы «Порту». Именно 35-летний Максвелл сыграл важную роль в вербовке Дани Алвеса.

Но все это лирика. У сделки есть и прозаические причины. По данным L’Equipе, «ПСЖ», воспользовавшись тем, что игрок достается бесплатно, предложил бразильцу 14 миллионов евро в год (Le Pаrisien написал о 12−14 миллионах). Это сумма «грязными» — без вычета налогов. Но без премиальных.

Бразилец взял в «ПСЖ» 32-й номер. Раньше под ним выступали Давид Луиз и Дэвид Бекхэм.

Настоящий «золотой парашют» на будущее, учитывая возраст футболиста. Дани Алвес стал в результате одним из самых высокооплачиваемых игроков «ПСЖ» наряду с Тиагу Силвой и Кавани, которые тоже зарабатывают более миллиона в месяц.

Кстати, его финансовыми делами ведает бывшая жена Санта Анна Динора, с которой он развелся в 2011 году и от которой у него двое детей. Эта дама управляет агентской компанией Flashforward.

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