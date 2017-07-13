Азар сообщил Зидану, что не покинет «Челси»
Полузащитник «Челси» Эден Азар не собирается покидать свой нынешний клуб и переходить в «Реал».
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Diario Gol сообщает, что бельгиец поговорил с главным тренером мадридцев Зинедином Зиданом и сообщил о своём решении.
В апреле этого года сообщалось, что представители «Реала» контактировали с Эденом Азаром. Сам полузащитник позже заявил, что, если поступит предложение от «Королевского клуба», он его рассмотрит.
Действующий контракт Эден Азара с «Челси» истекает летом 2020 года. По данным Transfermarkt, футболист оценивается в € 75 млн.
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