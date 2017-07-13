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13 июля 2017, 14:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Азар сообщил Зидану, что не покинет «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар не собирается покидать свой нынешний клуб и переходить в «Реал».

Полузащитник <span class=error>Челси</span> <span class=error>Эден</span> <span class=error>Азар</span> не собирается покидать свой нынешний клуб и переходить в Реал. Увеличить
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Diario Gol сообщает, что бельгиец поговорил с главным тренером мадридцев Зинедином Зиданом и сообщил о своём решении.

В апреле этого года сообщалось, что представители «Реала» контактировали с Эденом Азаром. Сам полузащитник позже заявил, что, если поступит предложение от «Королевского клуба», он его рассмотрит.

Действующий контракт Эден Азара с «Челси» истекает летом 2020 года. По данным Transfermarkt, футболист оценивается в € 75 млн.

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