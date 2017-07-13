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13 июля 2017, 14:17 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Бакамбу продлил контракт с «Вильярреалом»

Нападающий «Вильярреала» Седрик Бакамбу продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт испанцев.

Нападающий Вильярреала <span class=error>Седрик</span> <span class=error>Бакамбу</span> продлил контракт с клубом сообщает официальный сайт испанцев. Увеличить
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Новое соглашение конголезца с «Вильярреалом» рассчитано до 2022 года. Предыдущий контракт действовал до 2020 года. Бакамбу перешел в «Вильярреал» в 2015 году, забив с тех пор 23 мяча в 60 матчах чемпионата Испании.

Этим летом на него претендовали английские клубы, но «Вильярреал» отказался его продавать.

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