Бакамбу продлил контракт с «Вильярреалом»

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Новое соглашение конголезца с «Вильярреалом» рассчитано до 2022 года. Предыдущий контракт действовал до 2020 года. Бакамбу перешел в «Вильярреал» в 2015 году, забив с тех пор 23 мяча в 60 матчах чемпионата Испании.

Этим летом на него претендовали английские клубы, но «Вильярреал» отказался его продавать.