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13 июля 2017, 14:06 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Клуб Капелло подписал контракт с Муканджо, которым интересовался «Спартак»

«Цзянсу Сунин» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего «Лорьяна» Бенжамена Муканджо.

<span class=error>Цзянсу</span> <span class=error>Сунин</span> на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего <span class=error>Лорьяна</span> Бенжамена Муканджо. Увеличить
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Соглашение между форвардом и клубом, который возглавляет бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, рассчитано на два года.

Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего нападающего заинтересован «Спартак». В минувшем сезоне Муканджо принял участие в 27 матчах, забив 13 голов.
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