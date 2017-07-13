Клуб Капелло подписал контракт с Муканджо, которым интересовался «Спартак»

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Соглашение между форвардом и клубом, который возглавляет бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, рассчитано на два года.

Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего нападающего заинтересован «Спартак». В минувшем сезоне Муканджо принял участие в 27 матчах, забив 13 голов.