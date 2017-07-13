«Вест Хэм» объявил о переходе Эннера Валенсии в «Тигрес»
Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Эннер Валенсия покинул команду.
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27-летний эквадорец продолжит карьеру в Мексике. Валенсия подписал контракт с «Тигрес», сообщает
Эннер Валенсия выступал за «молотобойцев» в течение трёх сезонов, куда перебрался из мексиканской «Пачуки». За это время футболист принял участие в 66 матчах и забил 10 голов.
В прошлом сезоне нападающий на правах аренды играл за «Эвертон», в составе которого провёл 23 матча и забил 3 гола.
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