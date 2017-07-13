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13 июля 2017, 14:03 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Монако» продлил контракт с Гликом

«Монако» объявил о продлении контракта с защитником Камилем Гликом.

Монако объявил о продлении контракта с защитником <span class=error>Камилем</span> <span class=error>Гликом</span>. Увеличить
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Новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 2021 года, предыдущий контракт истекал в 2020 году.

За «Монако» польский футболист выступает с прошлого сезона. За клуб он провел 53 матча, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи. В «Монако» он перешел из «Торино» за 10 миллионов евро.

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