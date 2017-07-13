«Арсенал» хочет выручить за Жиру 35 миллионов фунтов

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По данным источника, «канониры» рассчитывают выручить за француза не менее 35 миллионов фунтов стерлингов.

По данным источника, такая цена сразу отпугнет претендентов из лиги 1, где Жиру хотели подписать «Лион» и «Марсель». Также среди кандидатов на форварда назывались английские клубы и дортмундская «Боруссия».