«Арсенал» хочет выручить за Жиру 35 миллионов фунтов
«Арсенал» готов вести переговоры о продаже нападающего Оливье Жиру, сообщает The Times.
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По данным источника, «канониры» рассчитывают выручить за француза не менее 35 миллионов фунтов стерлингов.
По данным источника, такая цена сразу отпугнет претендентов из лиги 1, где Жиру хотели подписать «Лион» и «Марсель». Также среди кандидатов на форварда назывались английские клубы и дортмундская «Боруссия».
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