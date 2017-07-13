Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30374052/
13 июля 2017, 14:02 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Арсенал» хочет выручить за Жиру 35 миллионов фунтов

«Арсенал» готов вести переговоры о продаже нападающего Оливье Жиру, сообщает The Times.

Арсенал готов вести переговоры о продаже нападающего Оливье Жиру сообщает The Times. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным источника, «канониры» рассчитывают выручить за француза не менее 35 миллионов фунтов стерлингов.

По данным источника, такая цена сразу отпугнет претендентов из лиги 1, где Жиру хотели подписать «Лион» и «Марсель». Также среди кандидатов на форварда назывались английские клубы и дортмундская «Боруссия».

Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
12 июля

Первое интервью Роберто Манчини в "Зените"

3 миллиона евро в год. Кто потянет зарплату Дзюбы

Теракт на футболе, есть погибшие