Златан Ибрагимович: Скоро будет очень большое объявление
Нападающий Златан Ибрагимович, у которого в прошлом месяце закончился контракт с «Манчестер Юнайтед», пообещал сделать большое объявление.
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Видимо, что-то случилось...
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35-летний швед прошлой ночью провел четыре часа в китайском ресторане за беседой с агентом Мино Райолой.
— Скоро будет очень большое объявление, оно будет огромным, — цитирует Daily Star Ибрагимовича.
Напомним, что в апреле игрок получил серьезную травму колена и выбыл из строя, ориентировочно до конца года. По этой причине «красные дьяволы» решили не продлевать контракт с Ибрагимовичем, который истек 30 июня. Тем не менее реабилитационный курс форвард как раз проходит на базе «Манчестер Юнайтед».
В прошлом сезоне Ибрагимович провел 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 10 результативных передач.
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