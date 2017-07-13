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13 июля 2017, 13:55 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Президенту ФРГ вручили футболку «Астаны»

В рамках официального визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Астану руководитель Ассоциации спортивной прессы Казахстана Ильяс Омаров презентовал футболку «Астаны» с номером 56.

В рамках официального визита президента ФРГ <nobr>Франка-Вальтера</nobr> Штайнмайера в <span class=error>Астану</span> руководитель Ассоциации спортивной прессы Казахстана <span class=error>Ильяс</span> Омаров презентовал футболку <span class=error>Астаны</span> с номером 56. Увеличить
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Омаров поздравил президента Штайнмайера с победой сборной Германии на Кубке Конфедерации, а также отметил, что с вступлением Казахстана в УЕФА уровень футбола в нашей стране повысился, что вылилось в выдающиеся результаты клуба «Астана» в еврокубках последних сезонов.

В свою очередь, немецкий президент выразил благодарность за оригинальный подарок, отметив перспективу развития футбола в Казахстане, а также подчеркнул важность спорта, как фактора народной дипломатии.

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