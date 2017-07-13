Президенту ФРГ вручили футболку «Астаны»
В рамках официального визита президента ФРГ
Франка-Вальтера Штайнмайера в Астану руководитель Ассоциации спортивной прессы Казахстана Ильяс Омаров презентовал футболку «Астаны» с номером 56.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Омаров поздравил президента Штайнмайера с победой сборной Германии на Кубке Конфедерации, а также отметил, что с вступлением Казахстана в УЕФА уровень футбола в нашей стране повысился, что вылилось в выдающиеся результаты клуба «Астана» в еврокубках последних сезонов.
В свою очередь, немецкий президент выразил благодарность за оригинальный подарок, отметив перспективу развития футбола в Казахстане, а также подчеркнул важность спорта, как фактора народной дипломатии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter