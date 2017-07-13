Президенту ФРГ вручили футболку «Астаны»

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Омаров поздравил президента Штайнмайера с победой сборной Германии на Кубке Конфедерации, а также отметил, что с вступлением Казахстана в УЕФА уровень футбола в нашей стране повысился, что вылилось в выдающиеся результаты клуба «Астана» в еврокубках последних сезонов.

В свою очередь, немецкий президент выразил благодарность за оригинальный подарок, отметив перспективу развития футбола в Казахстане, а также подчеркнул важность спорта, как фактора народной дипломатии.