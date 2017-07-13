«Лестер» продаст Мусу, Слимани, Капустку и Менди

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По информации Daily Telegraph, английский клуб этим летом совершенно точно покинут Ислам Слимани, Ахмед Муса, Нампали Менди и Бартош Капустка.