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13 июля 2017, 13:54 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Лестер» продаст Мусу, Слимани, Капустку и Менди

«Лестер» активно ведет переговоры с другими клубами по поводу продажи своих игроков.

<span class=error>Лестер</span> активно ведет переговоры с другими клубами по поводу продажи своих игроков. Увеличить
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По информации Daily Telegraph, английский клуб этим летом совершенно точно покинут Ислам Слимани, Ахмед Муса, Нампали Менди и Бартош Капустка.

Отмечается, что к нигерийскому форварду, выступавшему ранее за ЦСКА, проявляют интерес клубы премьер-лиги, а французского хавбека хочет заполучить «Бордо», поэтому Муса и Менди, скорее всего, первыми уйдут из клуба.

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