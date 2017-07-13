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13 июля 2017, 13:13 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Интер» не намерен отпускать Перишича в «Манчестер Юнайтед»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио заявил, что клуб не рассматривал предложения «Манчестер Юнайтед» по полузащитнику Ивану Перишичу.

Спортивный директор <span class=error>Интера</span> <span class=error>Пьеро</span> Аузилио заявил что клуб не рассматривал предложения Манчестер Юнайтед по полузащитнику <span class=error>Ивану</span> <span class=error>Перишичу</span>. Увеличить
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Миланский клуб не намерен расставаться с хорватом менее, чем за 55 миллионов евро.

— Уход Перишича не произойдет, — цитирует Sky Italia Аузилио. — Игрок тренируется с нами, и до сих пор мы не принимали во внимание те предложения, которые делал «Манчестер Юнайтед».

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