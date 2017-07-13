«Интер» не намерен отпускать Перишича в «Манчестер Юнайтед»
Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио заявил, что клуб не рассматривал предложения «Манчестер Юнайтед» по полузащитнику Ивану Перишичу.
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Миланский клуб не намерен расставаться с хорватом менее, чем за 55 миллионов евро.
— Уход Перишича не произойдет, — цитирует Sky Italia Аузилио. — Игрок тренируется с нами, и до сих пор мы не принимали во внимание те предложения, которые делал «Манчестер Юнайтед».
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