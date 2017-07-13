Полиция проверила базу «Реала» в США из-за сообщения о бомбе

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Накануне мадридцы провели первую тренировку. Вечером же поступило сообщение, что в зоне отдыха обнаружен подозрительный пакет. База, на которой готовится «Реал», является частью университета Калифорнии.

В результате было эвакуировано три студенческих жилых квартала, расположенных в центральной части кампуса. Полиция проверила территорию, но ничего не нашла. В полночь учащимся разрешили вернуться в свои комнаты, сообщает AS.

Сегодня, 13 июля, у «Реала» также запланирована тренировка на базе UCLA. Там же к сезону готовится и «Манчестер Юнайтед».