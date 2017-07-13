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13 июля 2017, 13:02 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Развести «Милан». «Ювентус» готовит самый хитрый трансфер межсезонья

Накануне итальянские СМИ ошарашили весь футбольный мир, сообщив, что защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи принял решение покинуть клуб.

Накануне итальянские СМИ ошарашили весь футбольный мир сообщив что защитник <span class=error>Ювентуса</span> <span class=error>Леонардо</span> <span class=error>Бонуччи</span> принял решение покинуть клуб. Увеличить
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Вообще, когда-нибудь это должно было произойти. Первым, кто начал проявлять серьезный интерес к игроку был никто иной, как Рафаэль Бенитес.

Это сейчас испанский специалист работает с «Ньюкаслом», а два года назад наставник хотел видеть Бонуччи в мадридском «Реале». Тогда, если вы помните, Серхио Рамос не мог договориться о новом контракте. Бенитес был готов к отъезду своего соотечественника на «Олд Траффорд» и уже приготовил запасной вариант.

Переезда в Мадрид не случилось — Рамос продлил контракт со «сливочными» и помог клубу выиграть еще одну Лигу чемпионов.

***

Теперь о «Ювентусе», который в минувшем сезоне был просто прекрасен. Возможно, команде не повезло в финале, но давайте вспомним первый матч с «Барселоной» — туринский клуб обыграл сине-гранатовых по всем статьям.

Все нахваливали Пауло Дибалу, а также других игроков атакующей линии. Но не каждый обратил внимание, как Бонуччи «выключил» Луиса Суареса и не дал Месси с Неймаром распечатать ворота Буффона.

Очевидно, игра Бонуччи влюбила в себя не только Антонио Конте, но и Жозе Моуринью вместе с Хосепом Гвардиолой. Оба, наверняка не спят ночами, и пытаются уговорить звезду «Ювентуса» сменить клубную прописку. Но это обычные вещи. Игрок на протяжении многих лет демонстрирует высокий уровень. Конечно, к нему будут проявлять интерес. Тут странным кажется совсем другое…

Оказывается, защитник уже успел договориться с «Миланом». Стороны согласовали контракт и теперь нужно уладить все вопросы с «Ювентусом»…

Да, «россонери» можно с уверенностью назвать чемпионами трансферного рынка-2017. Ну кто потратил больше, чем «Милан» в это межсезонье? А главное — все трансферы очень качественные, и, возможно, деньги, заплаченные за каждого игрока, действительно того стоят.

Но другой вопрос — стоит ли опытный Бонуччи сразу двух игроков «Милана»? Те, кто болеют за «россонери» прекрасно знают, как провели минувший сезон Алессио Романьоли и Маттия Де Шильо. Первый своей игрой заслужил вызов в сборную, второй — стал увереннее, и, возможно, на фоне такого «Милана» превратился в одного из лидеров.

По информации все того же источника, «Ювентус» отпустит Бонуччи в «Милан», а те отправят в стан чемпиона двух !!!М а те отправят в стан чемпиона двух !!!Мзащитников (Де Шильо — 24 года, а его партнеру — 22). При этом «россонери» переведут на счет туринского клуба 10 млн евро.

Стоит ли этому верить?

Сегодня агент Бонуччи заявил, что действительно начал работу по продаже своего клиента. О том, где может оказаться защитник сборной Италии представитель уточнять не стал.

В любом случае, переход Бонуччи на таких условиях вызывает, как минимум, удивление. Конечно, ни Де Шильо, ни Романьоли не играют на уровне своего соотечественника. Но они стабильно провели сезон в «Милане». К тому же, как мы отмечали ранее, они еще очень молоды. Никто не сомневается в том, что оба выйдут на один уровень со своим коллегой. Нужно лишь время…

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