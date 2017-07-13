Развести «Милан». «Ювентус» готовит самый хитрый трансфер межсезонья

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Вообще, когда-нибудь это должно было произойти. Первым, кто начал проявлять серьезный интерес к игроку был никто иной, как Рафаэль Бенитес.

Это сейчас испанский специалист работает с «Ньюкаслом», а два года назад наставник хотел видеть Бонуччи в мадридском «Реале». Тогда, если вы помните, Серхио Рамос не мог договориться о новом контракте. Бенитес был готов к отъезду своего соотечественника на «Олд Траффорд» и уже приготовил запасной вариант.

Переезда в Мадрид не случилось — Рамос продлил контракт со «сливочными» и помог клубу выиграть еще одну Лигу чемпионов.

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Теперь о «Ювентусе», который в минувшем сезоне был просто прекрасен. Возможно, команде не повезло в финале, но давайте вспомним первый матч с «Барселоной» — туринский клуб обыграл сине-гранатовых по всем статьям.

Все нахваливали Пауло Дибалу, а также других игроков атакующей линии. Но не каждый обратил внимание, как Бонуччи «выключил» Луиса Суареса и не дал Месси с Неймаром распечатать ворота Буффона.

Очевидно, игра Бонуччи влюбила в себя не только Антонио Конте, но и Жозе Моуринью вместе с Хосепом Гвардиолой. Оба, наверняка не спят ночами, и пытаются уговорить звезду «Ювентуса» сменить клубную прописку. Но это обычные вещи. Игрок на протяжении многих лет демонстрирует высокий уровень. Конечно, к нему будут проявлять интерес. Тут странным кажется совсем другое…

Оказывается, защитник уже успел договориться с «Миланом». Стороны согласовали контракт и теперь нужно уладить все вопросы с «Ювентусом»…

Да, «россонери» можно с уверенностью назвать чемпионами трансферного рынка-2017. Ну кто потратил больше, чем «Милан» в это межсезонье? А главное — все трансферы очень качественные, и, возможно, деньги, заплаченные за каждого игрока, действительно того стоят.

Но другой вопрос — стоит ли опытный Бонуччи сразу двух игроков «Милана»? Те, кто болеют за «россонери» прекрасно знают, как провели минувший сезон Алессио Романьоли и Маттия Де Шильо. Первый своей игрой заслужил вызов в сборную, второй — стал увереннее, и, возможно, на фоне такого «Милана» превратился в одного из лидеров.

По информации все того же источника, «Ювентус» отпустит Бонуччи в «Милан», а те отправят в стан чемпиона двух !!!М а те отправят в стан чемпиона двух !!!Мзащитников (Де Шильо — 24 года, а его партнеру — 22). При этом «россонери» переведут на счет туринского клуба 10 млн евро.

Стоит ли этому верить?

Сегодня агент Бонуччи заявил, что действительно начал работу по продаже своего клиента. О том, где может оказаться защитник сборной Италии представитель уточнять не стал.

В любом случае, переход Бонуччи на таких условиях вызывает, как минимум, удивление. Конечно, ни Де Шильо, ни Романьоли не играют на уровне своего соотечественника. Но они стабильно провели сезон в «Милане». К тому же, как мы отмечали ранее, они еще очень молоды. Никто не сомневается в том, что оба выйдут на один уровень со своим коллегой. Нужно лишь время…