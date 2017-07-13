«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил за Обамейянга € 85 млн

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Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил «Боруссии» за габонского форварда € 85 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах Обамейянга также заинтересован «Челси», который может заплатить за 28-летнего футболиста £ 70 млн (около € 78,3 млн).

Помимо «Челси» в услугах Обамейянга заинтересованы «Милан» и «ПСЖ», однако парижане не готовы платить более € 70 млн. Россонери в свою очередь ранее предложили за нападающего € 60 млн.



Контракт Обамейянга с «Боруссией» действует до лета 2020 года.