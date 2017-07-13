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13 июля 2017, 11:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил за Обамейянга € 85 млн

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг может продолжить карьеру в Китае.

Нападающий дортмундской <span class=error>Боруссии</span> <nobr>Пьер-Эмерик</nobr> Обамейянг может продолжить карьеру в Китае. Увеличить
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Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил «Боруссии» за габонского форварда € 85 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах Обамейянга также заинтересован «Челси», который может заплатить за 28-летнего футболиста £ 70 млн (около € 78,3 млн).

Помимо «Челси» в услугах Обамейянга заинтересованы «Милан» и «ПСЖ», однако парижане не готовы платить более € 70 млн. Россонери в свою очередь ранее предложили за нападающего € 60 млн.

Контракт Обамейянга с «Боруссией» действует до лета 2020 года.

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Новости Зарубежного футбола

СМИ: «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил «Боруссии» €85 млн за футболиста Обамеянга

СМИ: «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил «Боруссии» €85 млн за футболиста Обамеянга

ТАСС, 13 июля. Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил немецкой «Боруссии» из Дортмунда €85 млн за габонского футболиста Пьера-Эрика Обамеянга. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.
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