Трансфер в день рождения. Как «Бавария» будет использовать Хамеса
«Советский спорт» рассказывает о том, как прошел первый день Хамеса Родригеса в Мюнхене.
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О переходе Хамеса Родригеса из мадридского «Реала» в «Баварию» стало известно 11 июля. Атакующий полузащитник отыграет в Германии два сезона на правах аренды, после чего «красные» при желании смогут выкупить футболиста за 35 миллионов евро.
Уже на следующий день Хамес прилетел в Мюнхен, где прошел медосмотр, подписал контракт и дал свою первую
«Барабанные палочки»
Популярный колумбийский тележурналист Хавьер Боннет рассказал о том, что звездным новичком «Баварии» мог стать вовсе не Родригес. По его словам, Анчелотти всерьез рассматривал возможность приглашения в команду другого своего бывшего подопечного Анхеля Ди Марии. Однако, в конце концов, «Папа Карло» выбрал колумбийца и сразу же потянулся к телефонной трубке. А уже затем в дело вступили руководители немецкого клуба и агент игрока Жорже Мендеш.
История любопытная, но верится с трудом.
В то время как «Реал» не планировал насильно удерживать Хамеса, которому так и не удалось найти общий язык с Зинедином Зиданом.
Представление Родригеса началось с небольшого конфуза. Любимый игровой номер колумбийца — «десятка», однако в нашем мире не существует обстоятельств, которые заставили бы пойти на
Журналистам удалось «поймать» Родригеса с его новой футболкой еще до официальной презентации. Однако Коста, вопрос ухода которого в туринский «Ювентус»
Официальный твиттер клуба подобных накладок себе не позволил: сообщение о номере Хамеса появилось там только после подтверждения арендного трансфера бразильца.
Слева, справа или в центре?
— Я могу сыграть как слева в полузащите, так и справа, а также на позиции «десятки». Но, конечно, за место в стартовом составе «Баварии» придется побороться. Это один из трех лучших клубов Европы. Хотел снова поработать с Анчелотти, у нас очень хорошие, доверительные отношения, — заявил Родригес, когда ему предоставили слово.
Слова новичка подтвердил и Карло Анчелотти:
— Рад, что Хамес теперь с нами. Он отличный игрок и очень скромный человек. Родригес может играть практически где угодно в группе атаки: слева, справа, в центре… Он найдет свою позицию, — отметил итальянский специалист.
Также новичок вынудил представителей
— Для меня большая честь стать вторым колумбийским футболистом в истории мюнхенского клуба. Моя цель — написать свою историю, — сказал Хамес.
Мало кто мог вспомнить без шпаргалки, что в сезоне-1993/94 за «Баварию» успел поиграть нападающий Адольфо Валенсия — участник двух чемпионатов мира в составе сборной Колумбии. В 26 матчах за немецкий клуб он забил 11 мячей, а затем отправился в мадридский «Атлетико».
В конце
А вечером Хамес, уже получивший значительный объем информации о городе и о клубе от Тони Крооса, провел свою первую тренировку с «Баварией».
И все же интересно, какое место на поле займет колумбиец. Если он будет регулярно играть на любимой позиции «десятки» — пострадавшим может оказаться другой новобранец клуба Корентен Толиссо или же Тиаго Алькантара, для которого сезон-2016/17 стал лучшим в Мюнхене.
Поэтому не исключен вариант, при котором Родригес действительно будет командирован на фланг. Левого вингера Дугласа Косты в «Баварии» больше нет, статус Сержа Гнабри
Определенно можно сказать только то, что количество возможных атакующих схем, опций и расстановок для штаба Анчелотти с приходом колумбийца значительно увеличилось.
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