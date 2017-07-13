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13 июля 2017, 9:58 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил «Боруссии» €85 млн за футболиста Обамеянга

ТАСС, 13 июля. Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил немецкой «Боруссии» из Дортмунда €85 млн за габонского футболиста Пьера-Эрика Обамеянга. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

В услугах Обамеянга также заинтересован итальянский Милан Увеличить
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Трансферное окно в Китае закрывается 14 июля. В услугах Обамеянга также заинтересован итальянский «Милан». Переход нападающего в миланский клуб осложняется высокими требованиями игрока по зарплате (€12 млн). Трансферное окно в чемпионате Италии закрывается 1 сентября.

Обамеянг выступал за «Милан» в 2008—2011 годах, присоединившись к молодежной команде в январе 2007 года. За первую команду «Милана» футболист не провел ни одного матча.

Форвард перешел в «Боруссию» в июле 2013 года из французского «Сент-Этьена». В составе немецкого клуба футболист стал двукратным победителем Суперкубка Германии (2013, 2014) и провел за команду 189 матчей и забил 120 голов во всех турнирах. Контракт Обамеянга с «Боруссией» расчитан до 20 июня 2020 года.

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